Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Türk ve Rus askeri...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Katar tarafına Kuveyt üzerinden bir liste ulaştırılacak. Burada somut talepler ve Katar'ın yapması gerekenler olacak. Ağırlıklı olarak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır olmak üzere dört ülke, taleplerini ileteceklerini ifade ettiler. Muhtemelen önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu talep listesi Katar tarafına iletilecek. Tabii biz de takip edeceğiz" dedi.

ABD'NİN, PYD-YPG'YE DESTEĞİ VE TÜRKİYE'YLE BİLGİ PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın "Şu anda onunla ilgili Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığımız arasında bir mekanizma işletiliyor. Bizim Washington seyahatimizde 'Somut olarak size bu verileri ileteceğiz, böylece PYD'ye verilen silahlar Türkiye'ye karşı kullanılmayacak' dediler" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ALMANYA'DA VATANDAŞLARLA BULUŞMA PLANI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Referandum sürecinde yaşanan tatsız hadiselerin tekrar edilmemesi için Alman makamlarının belirli bir sorumluluk ve olgunluk içerisinde hareket etmesi gerekir. Güvenliğin sağlanması, salonlar... Şimdi biz tabii ona bakıyoruz. Böyle bir uygun ortam oluşursa böyle bir toplantı yapılabilir."

15 TEMMUZ'DA DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "O gün Mecliste yapılan bir anıtın da açılışı olacak. Külliye'de şehit yakınları ve gaziler için bir resepsiyon yapılması o gün için zor görünüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Meclis oturumunda hem İstanbul'daki etkinlikte olacak."

'İDLİB BÖLGESİNDE AĞIRLIKLI OLARAK BİZLER VE RUSLAR YER ALACAĞIZ''

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Muhtemelen İdlib bölgesinde ağırlıklı olarak bizler ve Ruslar, Şam etrafında ağırlıklı olarak Rusya-İran, güneyde Deraa bölgesinde Ürdün'ün ve Amerikalıların içinde yer alacağı bir mekanizma üzerinde çalışılıyor. Hatta Rusların bir önerisi var, belki Kırgızlar, Kazaklar belirli sayılarda güç gönderebilirler"