Davul ustalarının Cumhurbaşkanı heyecanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf iftarında, davul eşliğinde söyledikleri manilerle önce Erdoğan'ı ardından da konukları karşılayan Kırşehir Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu üyesi davulcular, kültürlerini en üst düzeyde tanıtmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadı.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın tavsiyesi ile Abdal kültüründen gelenlerden kurulan topluluk üyesi 10 davul ustası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 20 Haziran'da düzenlenen esnaf iftarına katıldı. Önceden bestelenen 10 maniyi okuyarak, iftar için salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan ustalar, Erdoğan ile kısa süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

DAVUL USTALARI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Kırşehir ve kültürünü en üst düzeyde tanıtmanın mutluluğuyla kente dönen topluluk üyeleri, yaşadıkları mutluluğu AA muhabiriyle paylaştı.

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Yıldız Eraslan, yaptığı açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf iftarı için Kırşehir'den davul ekibi istendiğini söylediğinde çok mutlu olduklarını belirtti.

"BİZİM İÇİN CUMHURBAŞKANINI KARŞILAMAK ŞEREFTİR"

Hemen topluluk üyelerinden 10 davul ustası seçtiklerini ve okuyacakları manileri tespit ettiklerini anlatan Eraslan, şöyle konuştu:

"Ustalarla bir araya gelip, organizasyonu söyledim. 'Bizim için Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşılamak şereftir' dediler. 10 davul ustamızı ayarlayarak, Kültür Merkezi Salonu'nda provalarımıza başladık. Süremiz de azdı. Manileri bizzat kendim hazırladım. Kırşehir'in kültürünü ve manevi ortamını o manilere aktarmak gerekiyordu. 10 davulcuya 10 mani hazırladık. Kırşehir'in, Ahi Evran'ın, Caca Bey'in, Aşık Paşa'nın isminin geçtiği maniler yazdık. Ustalarımız ezberledi. Sonra ritmini ayarladık. Yöresel kıyafetlerle çıkıp, Cumhurbaşkanımızı karşıladılar."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK MUTLU OLDU"

Topluluğun başında Ankara'ya giden İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf buluşmasında Kırşehir ve kültürünü en üst düzeyde tanıtma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Temur, "Cumhurbaşkanımız yöresel kıyafetli ustaları ellerinde davullarıyla görünce çok mutlu oldu. Ustalarımız tek tek manilerini söylediler. Herkesi tek tek tebrik ederek, bizle aile fotoğrafı çektirdi. İftardan sonra da ustalarımıza teşekkür etti." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Kırşehir'de "davulun efsanesi" olarak bilinen topluluk üyesi Adem Göçer de iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davul eşliğinde maniler söyleyerek, karşılama imkanı veren herkese teşekkür etti.

Erdoğan ile ilk karşılaştığında heyecanlandığını aktaran Göçer, "Cumhurbaşkanı ile tokalaşmak bambaşka bir şey oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı gelince biz de davul çalarak, manilere başladık. Bizim orucumuzu açmadığımızı düşünerek 'zemzeminizi aldınız mı?' dedi. Ben de 'sizi gördük efendim, bu bize yeter' diye karşılık verdim." diye konuştu.