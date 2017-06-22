Diyarbakır'daki terör operasyonu tamamlandı

İlde 6 ilçede terör örgütü PKK'ya yönelik 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" sona erdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği 5 teröristin yakalandığı operasyonda 59 sığınak ve 24 barınak ile 19 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi. Operasyonda 19 uzun namlulu silah, 13 tabanca, 22 el bombası ile çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu. Narkoterörle mücadele kapsamında 17 ton 157 kilogram esrar ile 4 milyon 483 bin 996 kök Hint keneviri ele geçirildi.