Dün gece Beştepe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'nde, Beştepe Millet Camisi'nde düzenlenen özel programa katıldı.

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı" kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde özel bir program düzenlendi.

Programda, Mısır'dan gelen hafız Memduh İbrahim Amir, hafız Adem Kemaneci, Güney Afrikalı hafız Abdurrahman Sadien, Boşnak hafız Senad Podojak Kur'an-ı Kerim okudu.

İlahi ve kasidelerin de seslendirildiği program sonrasında, sahurunu Millet Camisi'nde yapmak isteyenler için yemek verildi.

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