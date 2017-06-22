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Dur ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 22.6.2017 07:18 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 08:08
Dur ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı

'nın İlçesi'nde, 12 bin 700 lirayı yol kenarına attıktan sonra in 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki biri kadın 3 şüpheli, 20 dakika süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Olay, Taşyaka Mahallesi Deliktaş Mevkii'nde bugün saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevi yapan ekipleri, durumundan şüphelendikleri Eray Y. idaresindeki 48 JY 668 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Camından 50, 100 ve 200 liralık banknotlar halinde 12 bin 700 lira fırlatılan otomobil, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde önü kesilen otomobil, durduruldu. Otomobilde bulunan Eray Y., Birkan Ç. ve Ayşegül K. gözaltına alındı. Öte yandan; polis, kovalamaca sırasında otomobilden atılan banknotları toplayarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Dur ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı
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