Kaçak yapıların enkazı ortada kaldı!

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılara yönelik çalışmalar kapsamında geçen ay mevzuata aykırı yapılaşmanın olduğu 4 noktada yıkım gerçekleştirildi ancak ikisinin enkazı hala kaldırılmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Mehmet Berke Merter, Musa Keleş, Cevdet Bayram, Şenol Yolbir, Affan M. Keçeci, Bülent Tatar, Seyit Ali Aydoğmuş ve Hasan Tapan'ın imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan soru önergesinde, moloz yığınlarından oluşan enkazın Boğaz estetiğine uygun olmadığı belirtilerek, neden kaldırılmadığı gündeme getirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Mehmet Berke Merter, Reina ve Su Ada enkazının boğaz görüntüsünü kirlettiğini ifade ederek, yıkımın üzerinden epey zaman geçmesine rağmen enkazın kaldırılmamasının üzüntü verici olduğunu anlattı.

"ENKAZI YIKAN MI KALDIRIR? SAHİBİ Mİ KALDIRIR?"

Kaçak oldukları gerekçesiyle yıkılan yapıların enkazının kim tarafından kaldırılacağını öğrenmek amacıyla başkanlık makamına soru önergesi verdiklerini belirten Merter, şunları söyledi:

"Ortaköy'ün merkezinde, Boğaz'ın en nadide yerinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün dibinde yer alan Reina harabeye dönmüş enkazı ile duruyor, yıkıntılar gözlere çarpıyor, vatandaşlarımız ve turistler de seyrediyor. Boğaz'ın nadide yerlerindeki Reina ve Su Ada enkazları neden kaldırılmıyor? Bir yıkımın, yıkım öncesi ve sonrası kuralı ve prosedürü nedir? Enkazı yıkan mı kaldırır, mal sahipleri mi kaldırır? Yıkılan bu yapıların enkazları harabe olarak daha ne zamana kadar kalacak? İstanbul'a yakışmayan, çirkin bir görüntü ortada duruyor. Keşke, Büyükşehir Belediyesi yıkımı gerçekleştirirken enkazı da kaldırsa. Enkaz kaldırmak onun görevi değilse bile bunu yapıp sonra işin maliyetini mal ve işletme sahibine fatura etse de Boğaz gibi nadide turistik alanlarda kötü görüntüler oluşmasa."

"ENKAZ KALDIRMAK MAL SAHİBİNİN İŞİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Kaçak yapılarla ilgili yıkımı belediye gerçekleştirir. Yıkımın enkazını ise mal sahibi veya işletmeci konumundaki kişi kaldırmakla yükümlüdür. Mülk sahibi kendisi kaldırmıyorsa, bedelini ödeyerek enkaz kaldırma işini belediye ekipleri aracılığıyla gerçekleştirebilir. Aksi takdirde enkazın uzun süre kaldırılmaması halinde mal sahibi veya işletmeciye ceza kesilebilir."

İKİ AYDA DÖRT YIKIM

İstanbul Boğazı kıyısındaki Kuruçeşme'de bulunan alkolsüz eğlence mekanı Huqqa'nın The Market bölümü, İstanbul'un en popüler mekanları arasında yer alan ve yılbaşı gecesi terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezi Reina, Su Ada'ndaki kaçak bölümleri ile Kuruçeşme'deki bir denizcilik şirketine ait olduğu belirtilen 3 katlı bina yıkılmıştı.

Huqqa ve Kuruçeşme'deki denizcilik firmasına ait yıkımların enkazları kaldırılırken, Reina ve Su Ada'daki enkaz hala duruyor.