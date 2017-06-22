Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde aralarında 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran ve gazi olanların da yer aldığı esnaf ve sanatkarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftara katılanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminde, kullandığı kamyonla simgeleşen ve 15 Temmuz darbe girişimine karşı koymak amacıyla kamyonla Taksim Meydanı'na çıkan Şerife Boz ve kocası Şenol Boz da yer aldı. Erdoğan, iftarda Şerife Boz'un özellikle yanında oturmasını istedi. 15 Temmuz'un simge isimlerinden Boz, Erdoğan'ın iftar daveti nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gece cesaretin neydi öyle" diyerek Boz'u gösterdiği cesaretten dolayı kutladı. Şerife Boz da, Allah'ım herkese o gece cesaret verdi. Korkuyu içimizden aldı, o zalimlere verdi. Geleceğimiz için, özgür bir Türkiye'de yaşamak için vatanımıza sahip çıkmaya çalıştık" yanıtını verdi.

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