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PKK'lı teröristler 23 yaşındaki Necmettin i t etti

Giriş Tarihi: 22.6.2017 13:14 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 13:26
PKK'lı teröristler 23 yaşındaki Necmettin öğretmeni şehit etti

Terörle mücadele tüm yurtta hız kesmeden devam ederken köşeye sıkışan terör örgütü kalleşliğine bir yenisini ekledi. PKK'lı teröristler, 5 gün önce kaçırdıkları t etti.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen internet siteleri PKK'lı teröristler tarafından 5 gün önce kaçırılan ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lik yapan 'ın t edildiğini duyurdu.

MEMLEKETİNE GİDİYORDU

Şanlıurfa Siverek'te öğrencileri tarafından da çok sevilen öğretmenin aracının önü PKK'lı teröristler tarafından kesilmiş önce aracı taranmış ardından da genç öğretmen kaçırılmıştı. Olay, şehit öğretmenimizin Gümüşhane'ye hareket ettikten kısa bir süre sonra Erzincan-Tunceli yolu üzerinde gerçekleşmişti.

ÖĞRENCİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN YOLUNU GÖZLÜYORDU

Şehit öğretmenin öğrencileri kaçırılma haberinin ardından büyük üzüntü yaşarken bir an önce öğretmenlerinin geri dönmesini bekliyordu.

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PKK'lı teröristler 23 yaşındaki Necmettin öğretmeni şehit etti
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