Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de yeni bir dönem başlıyor

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 18:49
Suriye'de yeni bir dönem başlıyor

Türk, Rus ve lı uzmanlar çatışmasızlık bölgesinin parametreleri konusunda prensipte anlaştı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Rusya, ve 'ın çatışmasızlık bölgesi parametreleriyle ilgili prensip olarak anlaştığını bildirdi.

Bogdanov yaptığı açıklamada, Rus, Türk ve İranlı uzmanların yürüttüğü müzakerelerde çatışmasızlık bölgesinin parametrelerinin detaylı bir şekilde ele alındığını ve garantör ülkeler olarak prensipte bu hususta anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Harita üzerinde de gerçekleştirilen çalışmalarda katılımcılar için önemli pek çok nüansların ortaya çıktığına işaret eden Bogdanov, "Garantör ülkelerin çatışmasızlık bölgesinde gerçekten ateşkesi garanti etmesi için bütün bu nüanslar önemli." ifadelerini kullandı.

Müzakereler sonucunda üç garantör ülkenin onayı ile bazı belgelerin hazırlandığını kaydeden Bogdanov, bunların 4-5 Temmuz'da Astana'da yapılacak konulu görüşmelerde kabul göreceğini umduğunu söyledi.

Bogdanov, Suriyeli muhaliflerin temsilcilerinin görüşmelere katılacağını umduğunu da sözlerine ekledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye'de yeni bir dönem başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz