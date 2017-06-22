Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den 'deki na !

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.6.2017 19:21 Güncelleme Tarihi: 22.6.2017 19:22
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama!

Dışişleri Bakanlığı, 'nin başkenti Mogadişu'daki polis merkezine düzenlenen nı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'nin başkenti Mogadişu'daki polis karakolunun bomba yüklü araçla hedef alındığı nda ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mübarek ramazan ayı içinde Somali'de barış ve istikrarın tesisi çabalarını hedefleyen bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz