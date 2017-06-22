Türkiye'den Somali'deki terör saldırısına kınama!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki polis karakolunun bomba yüklü araçla hedef alındığı terör saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Mübarek ramazan ayı içinde Somali'de barış ve istikrarın tesisi çabalarını hedefleyen bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.