Yargıyı Kılıçdaroğlu etkiliyor

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun "casusluktan" tutuklanması sonrasında, "yargıya talimat veriliyor" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, "yargılamayı etkileme" iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Barosu avukatlarından Murat Sultansu, avukatı olduğu Nehirsan İnşaat şirketinin Didim'de tamamen yasal olarak devam eden rezidans inşaatının, Kılıçdaroğlu'nun 'Yıkılması gerekir' beyanı sonrası durdurulduğunu belirtti. Sultansu, Kılıçdaroğlu hakkında 'yargıya müdahaleden' suç duyurusunda bulundu.



DANIŞTAY'DAN SORUŞTURMA

Danıştay 6. Dairesi'nin, önce karşı çıktığı, Didim'deki rezidans inşaatının yıkımına Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası kararını değiştirdiğini ve yıkım yönünde karar aldığını hatırlatan Sultansu, asıl yargıya müdahale edenin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti. Değişen karara ilişkin Danıştay Başkanlığı'nın da olayla ilgili iç tahkikat başlattığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu hakkında inşaat şirketi adına 'yargıya müdahaleden' suç duyurusunda bulunduğunu belirten Murat Sultansu şunları söyledi: Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkıyor gayet dalga geçer gibi 'Anayasa'nın 138. maddesine göre bir makam yargıya müdahalede ya da telkinde bulunamaz' diye beyanda bulunuyor. Bu kelimeleri duyunca çok şaşırdım. Bizim zaten Kılıçdaroğlu hakkında yargıya müdahalede bulunduğu için şikâyetimiz var. Apaçık bir şekilde Kılıçdaroğlu 9 Aralık 2016 günü NTV canlı yayınında diyor ki 'Didim'de iki rezidans var, bunların yıkılması lazım'... Halbuki bu hususta yani rezidansların yıkılmaması yönünde Danıştay karar vermişti. Kılıçdaroğlu'nun telkinlerinden, talimatlarından sonra Danıştay o temyiz kararından döndü, 14 Mart 2016 günü kararı onayarak bu iki binanın yıkılması yönünde karar verdi. Böylece aynı dosyada aynı daireden kısa bir süre içinde farklı kararlar çıktı. Bu da apaçık bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun yargıya müdahale ettiğini gösteriyor.





İstanbul Barosu avukatı Murat Sultansu (sağda), yasal olarak devam eden müvekkiline ait inşaat hakkında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "derhal yıkılmalı" açıklamasının ardından "yıkım kararı" verildiğini söyledi.



KENDİSİNE GELİNCE...

Kendileri yapınca yargıya müdahale olmuyor, başka bir durum olunca adalet için yürüyoruz diyorlar. Kılıçdaroğlu çok açık şekilde yargıya müdahalede bulunuyor. Bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nun samimi olmadığını gösteriyor.

Bugün neler oldu? (22.06.2017)