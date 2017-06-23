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Işık'tan flaş açıklamalar

Giriş Tarihi: 23.6.2017 09:26 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 09:33
Bakan Işık'tan flaş açıklamalar

Milli Savunma ı Işık: "(Manisa'da kışladaki gıda sine ilişkin "sabotaj" iddiaları) Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz."

Manisa'da askerlerin kışlada sine ilişkin olarak Milli Savunma ı 'tan önemli açıklamalar geldi. Bakan Fikri Işık, "(Manisada kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi) Milli Savunma Bakanlığı olarak görevinde ihmali olabilecek askeri personelle ilgili idari inceleme ve soruşturma başlattık. Teftiş Kurulumuzdan dört kişilik heyet şu anda incelemesini yapıyor." dedi.

SABOTAJ İDDİALARI

Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesine ilişkin "sabotaj" iddialarını değerlendiren Işık, "Hiçbir ihtimali dışlamadan her türlü ihtimalin üzerine gidiyoruz." diye konuştu.

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Bakan Işık'tan flaş açıklamalar
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