Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ceylanpınar sürprizi

16 Nisan'daki Anayasa değişikliği referandumunda yüksek oranda evet oyuyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'nın ilçelerini ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağı GAP Havalimanı'na indi.

İFTAR, REFERANDUMDA BİRİNCİ OLAN İLÇE HARRAN'DA

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla havalimanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Ceylanpınar ilçesine geçecek. Burada halka hitap edecek olan Erdoğan'ın, daha sonra Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor. Akçakale'de bazı ziyaretler gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını ise referandumda Türkiye birincisi olan Harran ilçesinde yapacak.

"RABBİM ÇALIŞANA VERİR, YAN GELİP YATANA DEĞİL"

Şanlıurfa'ya 35 katrilyonluk yatırım yapıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan öncekiler parayı dağa gönderdiler. Bu ülkenin evlatlarına kurşun olarak kullandılar" dedi. Meydandaki hanımlara özellikle seslenen Erdoğan, "Kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanacağız. Gençler sizde genç gönülleri bu çatı altına davet edeceksiniz. Durmayacağız, çok çalışacağız. Zira Rabbim çalışana verir, yan gelip çalışana değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"RABİAMIZI KILIÇDAROĞLU GİBİLER BİLMİYOR"

Şimdi hedef Mart 2019, hedef Kasım 2019... İki önemli seçim var. Buna şimdiden hazırlanacağız. Ama benim size ayrı bir teşekkürüm var. Siz Suriye'den gelen kardeşlerinize Ensar oldunuz. Oralardan kovulanlara, topraklarını terk edenlere siz Mekke Medine arasındakiler gibi Ensar oldunuz. Sizler inşallah bundan sonra da Ensar olma görevini biz Müslümanlara yakışır şekilde yapacaksınız. Rabiamızı Kılıçdaroğlu gibiler bilmiyor, anlamaz. Kandil atıkları da bilmez. Biz tek milletiz, tek bayrağız, tek vatan,