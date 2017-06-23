Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramankazan'da açıklamalarda bulundu

Erdoğan, Kahramankazan ilçesi Ahi Köyü'nde, 49 mahalleden gelen çiftçiler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Sözlerine "Köyümüzün muhtarı Ali Anar başta olmak üzere, 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek başlayan Erdoğan, Türkiye tarihinin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen tüm vatandaşları bir kez daha minnetle selamladı.

Erdoğan, darbenin merkezinde yer alan hava üssündeki hainlere inat, ezanlarını ve bayraklarını korumak için gözlerini kırpmadan ölümün üzerine yürüyen tüm Kahramankazanlılara şükranlarını sundu.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları o alçaklara vermediler

"BU TOPRAKLARI O ALÇAKLARA VERMEDİLER, VERDİRMEDİLER"



Kazan ilçesinin, isminin başına "kahraman" ifadesini bir lütuf olarak değil, verdiği 9 şehit ve 92 gaziyle, yüreğinin ve bileğinin hakkıyla elde ettiğini belirten Erdoğan, kendisini dinleyenlere, "Şu güzel topluluğun içinde şehitlerimizin yakınları var, gazilerimiz var. Allah onlardan da razı olsun ki, onlar şehitlerimizle beraber 'Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk'ın. Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.' diyerek, bütün o uçakların, helikopterlerin, tankların, topların üzerine yürüdürler ama bu toprakları o alçaklara vermediler, verdirmediler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'dan yükselen bu kahramanlık ateşi sönmediği müddetçe, bu millete kimsenin diz çöktüremeyeceğini, bu bayrağı kimsenin indiremeyeceğini, bu ezanları kimsenin susturamayacağını, bu vatanı kimsenin bölemeyeceğini, bu devleti kimsenin yıkamayacağını vurgulayarak, "İşte onun için birileri anlamaz ama varsın anlamasınlar, bizim Rabiamız var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dost bildiklerimize söylüyoruz o teröristi bize verin

"ASLA O PAÇAVRALARI KİMSE BİZE YUTTURMAYA KALKMASIN"

Rabia işareti yapan Erdoğan, Rabia'nın içinde tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devletin bulunduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz tek milletiz, 80 milyon tek milletiz... Bu akşam burada olduğu gibi. Bizim tek bayrağımız var. Asla o paçavraları kimse bize yutturmaya kalkmasın. Bayrağımızın rengi şehidimizin, gazimizin kanının rengidir. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesidir. Yıldız, her yıldız bir şehidin ta kendisidir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatan nasıl vatan olur? Şehidin kanıyla yoğrulduğu zaman vatan olur, yoksa kuru kuruya bir topraktır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İspatlamazsan namustan yoksunsun

"EĞER VERİLMEYECEKSE GÜN OLA HARMAN OLA..."



Erdoğan, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devletimiz yok." diyerek, şunları kaydetti:

"Kimse bize devlet içinde devlet yutturmacası yapmasın. Yok paralel devletmiş, yok şu devletmiş, yok bu devletmiş. Sıkıysa Pensilvanya'da durma, buraya gel. Onlar kendilerine başka yerlerde vatan arıyorlar, işte buralardan kaçıp oralara sığındılar. Şimdi oralarda koruma altındalar. Biz de 'verin bu adamı bize' diyoruz. Bu adam bu ülkeye ihanet etmiştir, bu adam teröristtir. Şu ana kadar hala vermediler ve orada çiftlikte bey bey kalıyor.

Oradan da dünyadaki bütün o FETÖ teröristlerini yönetiyor. Biz de dost bildiklerimize sesleniyoruz, verin. Eğer verilmeyecekse gün ola harman ola... Böyle bir milletin, hele hele o 15 Temmuz gecesini yaşayan böyle bir milletin bir mensubu olmaktan, cumhurbaşkanı olmaktan, böyle bir milletin hizmetkarı olmaktan iftihar ediyorum, Allah'ıma hamd ediyorum."

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