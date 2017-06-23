DEAŞ bitince, YPG’deki silahları toplayacağız

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, terör örgütü YPG'ye verilen malzeme ve teçhizata dair bilgi verdi. Mattis, sağlanan tüm teçhizatın fotoğraflı kanıt ve görsel envanterinin tutulduğunu, terör örgütü DEAŞ'ın mağlup edilmesinden sonra silahların geri alınacağını bildirdi. ABD'nin verdiği güvencelere göre silahların listesi her ay görselleriyle birlikte paylaşılacak, terör örgütü DEAŞ mağlup edilince silahlar geri alınacak, silahların Suriye dışına çıkarılmaması için Suriye'de askeri danışmanlar görev yapacak ve Rakka'yı ele geçirecek güçlerin yüzde 80'i Arap güçlerden oluşacak. Son olarak silahların terör örgütü PKK'nın eline geçmemesi için sahada ABD'li askerler görev yapacak. ABD 4 defada 218 TIR'lık Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına sevkıyat gerçekleştirdi.

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