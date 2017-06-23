Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Destici: Ayasofya camidir

Giriş Tarihi: 23.6.2017 12:13
Destici: Ayasofya camidir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den Kadir Gecesi'nde Ayasofya Müzesi'nde Kuran-ı Kerim ve Ezan okunmasını eleştiren Yunanistan'a yanıt geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim ve ezan okunmasına yönelik açıklamasını sert bir dille eleştiren Destici, "Yunanistan Kadir Gecesi Ayasofya Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Ezan okunmasına tepki göstererek bunun kabul edilemez olduğunu açıklamış. Yunanistan ve bütün dünya duysun ki Ayasofya Cami'dir. Ve en kısa zamanda inşallah tekrar ibadete açılacak ve her vakit ezan okunacaktır" diye konuştu.

Destici, "Ayasofya Camii'nin inşallah tekrar ibadete açılması ile birlikte Fatih Sultan Mehmet Han, tüm şüheda ve ulemânın da ruhu şâd edilecektir. Yunanistan, önce Selanik sonra Batı Trakya başta olmak üzere işgal ettiği Türk yurtlarında akıttığı kanın, yakıp yıktığı camilerin hesabını verecek" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Destici: Ayasofya camidir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz