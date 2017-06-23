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Flaş görüşme! ve 'yu konuştu

Giriş Tarihi: 23.6.2017 14:21 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 14:35
Flaş görüşme! Putin ve Erdoğan Akkuyu'yu konuştu

ve telefonla Nükleer santralinin inşaatını görüştü. Putin'in "Akkuyu Nükleer Santralinin ilk bloğunu belirlenen tarihe kadar devreye sokacağız" dediği öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir , Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ile telefon görüşmesi sırasında Rusya ve Türkiye'nin Nükleer santralinin inşaatını belirlenmiş tarihe kadar tamamlanacağından emin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türk Akımı boru hattını döşeyen gemiden arayan Putin, Erdoğan'a, Türkiye'nin Rus şirketine çalışma izni vermesi sebebiyle teşekkür ederek, "Diğer konulardaki çalışmalarımızda da planlarımızı zamanında gerçekleştirmeyi umuyoruz, özellikle de Nükleer santralin ilk bloğunu belirlenmiş tarihe kadar devreye sokacağız." dedi.

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Flaş görüşme! Putin ve Erdoğan Akkuyu'yu konuştu
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