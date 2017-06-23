Hayır bloğunda derin çatlak!

Şırnak'ta şehit olan kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle gündeme gelen ve 1 Eylül'de çıkan KHK ile TSK'dan ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan da CHP'nin "Adalet Yürüşü"ne katıldı. Elinde kardeşinin fotoğrafının yer aldığı dövizle yürüyen Alkan, "Benim FETÖ'cü olmam söz konusu değil" dedi. Kılıçdaroğlu'nun güzergahında bazı vatandaşlar arabalarından inerek şehitlerimiz için niye yürümüyorsun' diyerek tepki gösterdi.

SEN ÖNCE İŞÇİLERİN HAKKINI VER!

Kılıçdaroğlu İstanbul'a yürürken bazı milletvekili ve partililerin de katıldığı eylemin bir benzeri de CHP'li Avcılar Belediyesi önünde düzenlendi. Aylardan beri ikramiyelerini alamayan 500 kadrolu işçi belediyede 'adalet nöbeti'ne başlayarak başkan Handan Toprak'ı protesto etti. Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan işçiler, şu açıklamayı yaptı: Ya göründüğünüz gibi olun ya da olduğunuz gibi görünün. İnsan ya halktan, emekçiden yanadır ya da onların karşısındadır.

ULUSAL KANAT: FETÖ-PKK İLE ORTAK EYLEM

Kılıçdaroğu'nun yürüyüşüne FETÖ ve PKK'nın kalemşorlarının destek açıklamaları da parti içerisinde rahatsızlığa neden oldu. Özellikle partinin içindeki ulusalcı kanat FETÖ, PKK terör örgütleri ve HDP'lilerle ortak eylem yapılıyor görüntüsünden rahatsız. Ulusalcı kanadın, bu rahatsızlıklarını her fırsatta dile getirdiği öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüş, referandumda "hayır" cephesinde birleşen kesimler arasında da çatlağa neden oldu.

İşte o tepkiler:

HAKKIDIR ANCAK...

TOPLUMSAL ÇATLAK RİSKİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü demokratik tercihi olarak nitelendirdi. Ancak kaygılarını da dile getiren Karamollaoğlu, "Bu yürüyüş bahane edilerek toplumda yeni çatlaklar oluşmaması için herkesin azami gayreti göstermesi gerektiğine de vurgu yapıyoruz" dedi.

DİRENCİ KIRABİLİR

SUİSTİMAL EDİLMEYE AÇIK

En sert eleştiri ise kısa bir süre önce Kılıçdaroğlu ile görüşen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten geldi: Türkiye'de bir iç kargaşa, çatışma yaratma ve böylece Kürdistan'ın bağımsızlığının ilan edilmesi için gerekli ortamı hazırlama, Türkiye'nin direncini kırma, HDP-PKK ile CHP'nin ortaklığı yönünde bir yürüyüş. Bu nedenle Vatan Partisi olarak bu yürüyüşü milli bir yürüyüş olarak görmüyoruz.

ADALETE ZARAR VERİR

MEŞRU ZEMİN TBMM'DİR

Hayır cephesinden ilk tepki DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan geldi. Aksakal "Sokaklarda yürüyerek adaleti kazanmaya çalışmanın, adalet mekanizmasına zarar vereceğini" belirterek şöyle konuştu: Kurumlar ve kuruluşlar, sokaklara düşüp yürüyüş ve gösteriler yapabilirler ama siyasi partilerin, özellikle parlamentoda yer alan siyasi partilerin mücadele alanı, meşru zemini TBMM'dir. Toplum vekilleri bunun için seçti.

KANDİL'İN SÖZCÜSÜ!

CEMAL VARSA BEN YOKUM!

CHP Genel Başkanı'na destek için yürüyüşe katılan isimler de tartışma konusu oldu. Kandil'de Murat Karayılan ile samimi pozlar veren Hasan Cemal'in, Kılıçdaroğlu ile birlikte yürümesine, CHP PM eski üyesi gazeteci Enver Aysever'den tepki geldi. Aysever "Hasan Cemal varsa ben yokum" dedi. (Akşam)