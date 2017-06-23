Kara, deniz ve havada bayram trafiği başladı

stanbul'da öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu artmaya başladı. Özellikle İstanbul'un çıkış noktalarındaki gişelerde uzun araç kuyruğu oluştu. Çamlıca gişeler, Mahmutbey, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında göze çarpan noktalar.

Anadolu yakasında TEM ve D-100'deki trafik Kocaeli sınırına dayanmış durumda. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 48 olarak gösteriliyor. Akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

İstanbul trafiğinde son durum!

AVRASYA TÜNELİ VE 3. KÖPRÜ ÜCRETLİ

Öte yandan bu geceden itibaren kamunun işlettiği köprü ve otoyollar 4 gün ücretsiz olacak. Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerden ise ücret alınmaya devam edilecek.

OTOGAR ANA BABA GÜNÜ

Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu başladı. Ramazan Bayramı'nı şehir dışında geçirmek isteyenler biletleri günler öncesinden tüketirken, otobüs firmaları yoğun talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu.

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullar yollara düştü. Karayoluyla şehir dışına çıkan vatandaşlar Bayrampaşa'daki İstanbul Otogarı'na akın etti. Günler öncesinden biletlerin tükendiği otogarda otobüslerini bekleyen İstanbullular yoğunluğa neden oldu. Kimi vatandaşlar günler öncesinden biletlerini alırken, bilet almakta geç kalan vatandaşlar için ise otobüs firmaları ek seferler koydu.

Bir otobüs firması yetkilisi, yoğun talebin ek seferlerle karşılandığını belirterek, "Şuan gelişler boş, gidişler dolu. İlave seferlerimiz var, onlarla telafi etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bayram yoğunluğunun akşam saatlerinde artacağını ifade eden bir başka görevli ise, "Vatandaş biletini aldı, akşam saatini bekliyoruz. İlave seferler koyduk. Tatil kısa olduğu için biraz sıkıntı" dedi.

OTOBÜSLE 600 BİN KİŞİ...

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Bayramdan önceki 6 gün boyunca İstanbul'da her gün 2 bin 500 otobüs çıkmış olacak. 35 kişilik de 42-45 kişilik de otobüsler mevcut. Bu otobüslerde ortalama 40 kişi olduğunu ele aldığımızda 6 günde 600 bin kişi İstanbul'dan yaz ve bayram tatili için otobüsle ayrılmış olacak" demişti.

İDO'DAN EK SEFERLER

RAMAZAN Bayramı tatili nedeniyle İstanbuldan Ege bölgesine gidenlerin kullandığı en önemli güzergahlarından biri olan Bandırma Feribot İskelesi'nde yoğunluk başladı. Gelen talep üzerine İDO ek seferler düzenliyor.Erdek, Ayvalık, Edremit ve İzmir yönündeki tatil bölgelerine gidecek olan tatilcileri taşıyan Adnan Menderes feribotundan inen bin yolcu ve 225 araç iskelede yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

İDO yetkilileri günde 3 olan feribot seferi sayısı 7ye, deniz otobüsü seferi de 6ya çıkarıldı. 4 gün sürecek bayram tatili sırasında 25 feribot, 16 deniz otobüsü İstanbuldan Bandırmaya karşılıklı olarak yolcu taşıyacak.Bugün ve yarın İstanbuldan deniz yoluyla tatil bölgelerine 2 günde 18 bin 950 yolcu ve 3 bin 150 araç taşınacak. Sabah saat 07.00de başlayan seferler 23.55e kadar sürerken dönüş yolunda ise Bandırmadan saat sabah 10.00da başlayacak saat 03.00e kadar sürecek. Araç ve yolcu yoğunluğunun özellikle arife olan yarın daha da artabileceğine dikkat çeken yetkililer, önlemlerini buna göre alındığını söyledi.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDEN EK SEFERLER

Havayolu şirketleri, Ramazan Bayramı tatilinde oluşacak yolcu yoğunluğunu ek seferler düzenleyecek aşmayı planlıyor.Alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları (THY) bayram için 57 iç hat, 26 dış hat olmak üzere toplam olarak 83 ilave sefer düzenledi. Milli havayolu şirketi, iç hatta İzmir'e 2, Antalya'ya 10, Bodrum'a 22, Dalaman'a 16, Trabzon'a 5 ile Ordu-Giresun'a ise 2 ek sefer yapacak. Dış hatta da Bahreyn'e 6, Dubrovnik'e 4, Lefkoşa'ya 7, Kuveyt'e 1, Saraybosna'ya ve Podgorica'ya dörder ek uçuş icra edilecek. Pegasus Hava Yolları 116, Onur Air 20, Atlasglobal Hava Yolları ise 9 ek sefer düzenleyecek.

Öte yandan bayram tatili dolayısıyla Atatürk Havalimanı Dış ve İç Hatlar terminallerinde gün boyu yoğunluk yaşanması bekleniyor.

ERKEN GELİŞ UYARISI

THY, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, Ramazan Bayramı dolayısıyla özellikle Atatürk ile Sabiha Gökçen havalimanları çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolculardan yurt içi uçuşlarda seferden en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını talep etti.

ANKARA'DA AŞTİ'DE YOĞUNLUK

Ankara'da şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ'de, günde ortalama 150-200 bin kişi giriş-çıkış yaparken, bu rakam bayram tatillerinde 300 bin kişiye kadar ulaşıyor.