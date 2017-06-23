Şükran Özhaseki son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde vefat eden Şükran Özhaseki'nin Kayseri Camii Kebir'de kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, çok sayıda milletvekili, Kayseri protokolü, ailesi ve dostları katıldı.

Bakan Özhaseki, kardeşi Mustafa Özhaseki ile birlikte cami avlusunda ziyaretçilerin taziyelerini kabul etti. Havayolu ile şehre gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami avlusuna intikalinin ardından, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven merhume Şükran Özhasekinin cenaze namazını kıldırdı. Ardından Merhumenin cenazesi defnedilmek üzere Şehir Mezarlığına gönderildi.