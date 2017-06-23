Tarihin en büyük kaçak sigara operasyonu!

Operasyonda Toplam 8 kişi gözaltına alınırken, 2 ton 776 bin kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Böylece terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynaklarından kaçak sigaraya büyük darbe vurulmuş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi koordinesinde 81 ilde eş zamanlı 'Duman 1' adlı kaçak sigara operasyonu gerçekleştirildi. Yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesine ve suç faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör ve organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesine, yasa dışı ticarete konu ürünlerine el konulmasına yönelik dün Türkiye tarihinin en büyük operasyonu yapıldı.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda İzmir'de 30 ilçede 1675 personelin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Kent genelinde toplam 249 işyeri kontrol edildi, 8 kişi gözaltına alındı. Toplam 761 bin 565 lira para cezası kesildi. İzmir'de 38 bin 736 paket kaçak sigara, 1 milyon 684 bin 186 adet tek dal sigara, 214 adet puro, 2 ton 776 bin kilogram tütün, 64 elektronik sigara, bin 272 adet elektronik sigara likidi, 2 bin 58 sigara üretmede kullanılan makine, 428 paket nargile tütünü, 107 kilogram kaçak çay ve 27 adet kaçak içki ele geçirildi.

757 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Polisler tarafından ele geçirilen tütün ve tütün mamullerinin piyasa değerinin 757 bin 642 lira olduğu belirtildi. Ayrıca polisin düzenlediği operasyonla 624 bin 648 lira kamu zararının önüne de geçildiğinin altı çizildi.