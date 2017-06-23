Zonguldak'ta yakalandılar: 5'i kadın 15 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilenlere yönelik Ereğli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonu, bilgisayar ve bazı dokümanlara el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

BAYRAMI FIRSAT BİLİP GİDECEKLERDİ

Aranan bazı şahısların bayramda oluşacak havayı fırsat bilerek firar etme hazırlığında olduğu değerlendiriliyordu.