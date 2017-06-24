Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donal Trump ile yaptığı görüşmeden sonra protesto gösterisi düzenlemek isteyen terör sempatizanlarına Amerika polisi izin verdi.

Erdoğan'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis!

2 TÜRK TUTUKLU

Türkiye aleyhinde slogan atan ve saldıran terör örgütü PKK sempatizanlarına Türk korumalar müdahale etmek zorunda kaldı. Bazı Türk vatandaşlarının da karıştığı olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

19 YIL İSTEDİLER

PKK sempatizanlarına saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından New Jerseyli Eyüp Yıldırım'ın yargılanma süreci başladı. Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istendi.