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'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis!

Giriş Tarihi: 24.6.2017 12:13 Güncelleme Tarihi: 24.6.2017 12:25
Erdoğan'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis!

'de saldıran terör sempatizanlarına direnen Türk vatandaşı Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıl hapis cezası istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın Başkanı Donal Trump ile yaptığı görüşmeden sonra protesto gösterisi düzenlemek isteyen terör sempatizanlarına Amerika polisi izin verdi.

Erdoğan'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis!

2 TÜRK TUTUKLU

Türkiye aleyhinde slogan atan ve saldıran terör örgütü PKK sempatizanlarına Türk korumalar müdahale etmek zorunda kaldı. Bazı Türk vatandaşlarının da karıştığı olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada 2 Türk vatandaşı tutuklandı.

19 YIL İSTEDİLER

PKK sempatizanlarına saldırı suçlamasıyla tutuklanan iki Türk vatandaşından New Jerseyli Eyüp Yıldırım'ın yargılanma süreci başladı. Eyüp Yıldırım hakkında 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Erdoğan'ı savunan Türk'e 19 yıl hapis!
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