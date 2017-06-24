Göçmen kaçakçılığı yapan çete çökertildi

4 AYLIK TEKNİK TAKİP

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri göçmenleri yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçıran bir çete olduğunu tespit etti. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takimin ardından 12 çete üyesine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Operasyonda S.G. (42), Ş.E. (27), M.E.N. (44), R.C. (22), Z.S. (44), Y.K. (45), N.M. (30) isimli Türk vatandaşları ile F.Ş. (32), M.H. (27), A.A. (26), A.Z. (26), A.Z. (31), K.H. (30) adlı Suriyeliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

66 CAN YELEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık polisi 7 Mart 2017 ile 19 Haziran 2017 tarihleri arasında toplam 11 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 488'i Suriye, 8'i Afganistan, 3 Kolombiya, 13 Kongo, 11 Libya, 8 Eritre ve 1 Kamerun olmak üzere toplam 522 göçmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerle birlikte 3 adet lastik bot, 1 bot motoru, 8 araç, 66 can yeleği, 4 şambrel ve 2 adet de pompa ele geçirildi. Bu operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 9'u Türk, 4'ü Suriyeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 8'i tutuklandı, 5'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.