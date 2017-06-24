İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri İzmir Çevre Yolu'nda kenarda duran bir kamyonette çok sayıda göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu bölgeye giden ekipler, 35 VDU 67 plakalı kamyonette 2'si Kongolu, 45'i Suriyeli 47 kişinin bulunduğunu tespit etti.

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı öğrenilen ve aralarında çocukları da bulunduğu göçmenler, kimlik tespiti için Örnekköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Polis, kamyonet arızalandıktan sonra aracı bırakıp kaçtığı iddia edilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.