Katar 45 FETÖ’cüyü kovdu! İmam deşifre oldu...

Katar, FETÖ ile iltisakları belirlenen 45 kişiyi ülke dışına çıkardı. Türk vatandaşı olan şüpheliler Türkiye'ye giriş yaptıkları anda gözaltına alındı.

Katar'ın kovduğu 2 şüpheli de 2012 yılında Katar'a yerleşen Zekeriya- Derya Özşevik çifti oldu.

TUTUKLANDI

Katar'ın deport etmesi ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan 2 şüpheliden Zekeriya Özşevik tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması yöneltilen şüphelilerden Zekeriya Özşevik'in Katar Üniversitesi İngiliz Dili Bölümü'nde okutman olarak görev yaptığı anlaşıldı.



BANK ASYA'DA HESAP AÇTILAR

İki şüphelinin FETÖ/PDY ile çeşitli irtibatları belirlendi. Zekeriye-Derya Özşevik çiftinin Pensilvanya'daki örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Bank Asya'nın kurtarılması talimatı ardından bu bankada hesap açtıkları anlaşıldı. Zekeriya Özşevik'in öğrencilik yıllarında FETÖ'nün yurtlarında kaldığı, örgütün Özbekistan'da bulunan okulunda öğretmenlik yaptığı belirlendi. Derya Özşevik'in de Konya'da üniversite yıllarında FETÖ/PDY'nin yurtlarında kaldığı anlaşıldı.

KATAR İMAMI'NI DEŞİFRE ETTİ

Her iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında iddianame düzenlendi. İddianamede Zekeriya Özşevik'in ifadesine yer verildi. Zekeriya Özşevik'in, Katar FETÖ imamının Atilla Yusuf Güleker olduğunu belirtmesi dikkat çekti. İngilizce okutmanı olan bu şahsın Katar'da okul açmak istediğini ifade eden Zekeriya Özşevik ülkede örgüt sohbetleri düzenleyen kişinin Eyüp Ayhan olduğunu belirtti. İki şüpheli Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.