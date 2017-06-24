Mahrem imam olduğunu anlayıp gizlediler

FETÖ'nün firari Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün kaçmasına ilişkin iddianame tamamlandı. 13'ü asker, 14'ü Emniyet personeli, biri de Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkındaki iddianamede, Öksüz'ün adliyeye sevk edilmeden önce "FETÖ imamı" olduğunun anlaşıldığı ancak istihbaratçı polislerin bunu üstleriyle paylaşmayarak, Öksüz'ün kaçmasına yol açtıkları iddia edildi.



GÖZALTINDA ZİYARET ETTİ

İddianameye göre, Adil Öksüz'ün imam olduğunu ilk öğrenen şüpheli polis Serter Koçak, bir diğer şüpheli Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'yı aradı. Gülen'in talimatının ardından Bank Asya'ya 21 bin TL yatırdığı belirlenen Sarıkoca ise Akıncı Üssü'ndeki Kışla Karakolu'na giderek Adil Öksüz'ü ziyaret etti. Ayrıca Öksüz'ün serbest bırakılmasından sonra da ikili 18 Temmuz günü İstanbul'da farklı semtlerde baz istasyonlarından hizmet aldı.



PATİKA YOLDA YAKALANDI

Akıncı Üssü'nden kaçanların yakalanması için Kazan İlçe Jandarma Komutanı olan şüpheli Murat Bozdoğan tarafından görevlendirilen jandarma personeli şüpheliler Erkan Külah, Abdülsamet Gürler ve Serkan Çoraplı, önce sivil imamlar Nurettin Oruç ile Hakan Çiçek'i yakaladı, saat 11.00 sıralarında ise üsse 1 kilometredeki patika yolda Adil Öksüz'ü ele geçirdiler.

Akıncı Üssü'ndeki jandarma karakolundaki cuntacılarla mülakat yapan şüpheli Serter Koçak, tavırlarından şüphelendiği Adil Öksüz ile ilgili İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli Bilge Kağan Aksoy'u aradı. Aksoy da "FETÖ'nün mahrem imamı" yanıtını verdi.

Başbakanlık Müşaviri Sarıkoca ise savunmasında, "Adil Öksüz bana ilahiyatçı olduğunu söyledi. Ben de kendisine 'Bu kadar sivili İslamiyet'teki hangi kritere dayanarak öldürdünüz' diye sordum. Kendisinin Müslüman olmadığına inandığımı söyledim. Başını eğip sessiz kaldı" iddiasında bulundu.



ÜSTLERE BİLDİRMEDİLER

Şüpheli Serter Koçak, Öksüz'ün mahrem imam olduğunu öğrendikten sonra bilgiyi üst amiri olan şüpheli Gökhan Yücel'e iletti, Yücel de bilgiyi, Adil Öksüz'ün kaçmasında rolü bulunduğu belirtilen dönemin Ankara İstihbarat Şube Müdürü Alp Aslan ve başkomiser Mehmet Akbaş'la paylaştı. Değerlendirmede, "Öksüz'ün FETÖ imamı olduğu öğrenilmesine rağmen İl Emniyet Müdürlüğü ve valiliğe bildirilmediği" vurgusu yapıldı. Serter'in ayrıca Kışla Jandarma Karakolu'nun bahçesinde herkesin duyabileceği şekilde Öksüz'e "İmamsın oğlum, seninle özel ilgileneceğim" dediği, cuntacılara da dönüp "Koskoca albay olmuşsunuz şu adamdan emir alıyorsunuz" diye seslendiği kaydedildi.

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