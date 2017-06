O terör devletine izin vermez gereğini yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda yüksek oranda 'evet' oyuyla Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa'yı ziyaret etti. Harran'daki "Kardeşlik Sofrası İftarı"nda önemli mesajlar veren Erdoğan, Suriye ve Irak'ta oynanan oyunları, bunları tezahlayanların başına geçireceklerini söyledi. Suriye sınırındaki Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerinde de halka hitap eden Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Vatanı bölmek isteyenlere her yeri dar ve mezar edeceğiz. Şehitlerimiz olmuyor mu? Oluyor ama mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti'nden başka devlet yok. Paralel devlet, şu, bu, asla tanımıyoruz. Terör devleti, buna müsaade etmedik, etmeyeceğiz ve gereği neyse yaparız.



PYD VE ARKASINDAKİLER

Şimdi güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG, bunlar bir gayretin içindeler. Yanınızda kim olursa olsun, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti silahlı kuvvetleriyle, bütün imkânlarıyla kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir.

Bunu biz Amerika'ya da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. Asla böyle bir şeye fırsat vermeyin, verirseniz oradaki mücadele farklı olur ve sizler terör devletleriyle anılırsınız. Bu konuyla ilgili mücadelemizi sürdüreceğiz.

Uluslarası toplum, Suriye'de bir milyon insanın terör örgütleri ve kendi halkına zulüm uygulayan bir devletle onları destekleyenler tarafından katledilmesine seyirci kaldı. Bu süreçte, Suriye'de yıkılan şehirlerin enkazı altında masun bedenlerle beraber insanlığın itibarı da kalmıştı.

Suriye'de şu anda devam eden olumsuz gelişmelerin, yarın, bir gün sınırlarımıza bir tehdit oluşturması, böyle bir vakayla karşı karşıya kalırsak bütün dünya şunu bilsin; bizler Fırat Kalkanı'nda ne yaptıysak aynını orada yapacağız. Bunu herkes bilsin.

Ne yazık ki stratejik ortaklarımız, terör örgütleriyle beraber hareket ediyorlar. Kendilerine dedik ki 'DEAŞ terör örgütüne karşı bu işi beraber yapalım.' Dokuz koalisyon ülkesiyle beraber bir DEAŞ denilen bu terör örgütünü halledemez miyiz? Bu PYD- YPG, bunlar terör örgütüdür. Ne yazık ki burada ısrarlı olduk.

Şu an 2 bin kilometrekareyi aşkın bir alan kontrolümüzde. Şimdi oraya da gerçek sahipleri döndüler, dönüyorlar. 'Gelin, Menbiç'te de bunu yapalım' dedik. Oyalama yapıyorlar. 'Rakka'da beraber yapalım' dedik, terör örgütü YPG ile hareket etmeye karar verdiler. 'Siz bilirsiniz' dedik. Şimdi yürüyorlar, bakalım ne yapacaklar.







'OYUNU BOZUYORUZ'

Bölgemizdeki istikrarsızlıktan nemalananların, Türkiye'nin her platformda hakkı ve adaleti dillendirmesinden rahatsız olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemize karşı yürütülen karalama ve iftira kampanyalarının sebebi işte budur. DEAŞ terörüne karşı en büyük mücadeleyi veren, bu örgüte en büyük kaybı yaşatan Türkiye'yi teröre destek vermekle itham edenlerin nedeni Suriye'deki oyunu bozuyor olmamızdır." Suriye'de asıl kaybedenin, bunca Müslümanın alçakça katledilmesine yeterli tepkiyi veremeyen İslam dünası olduğunu da kaydeden Erdoğan, "Batı'nın bir damla petrolü bir insanın canından daha değerli gören çarpık anlayışına alet olmak, hiçbir Müslümana yakışmaz" diye konuştu.



'HEDEF 2019 SEÇİMLERİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınlara da özellikle çağrıda bulundu: "Kapı kapı dolaşarak gönülleri kazanacağız. Gençler siz de bu genç gönülleri bu çatı altına davet edeceksiniz. Durmayacağız, çok çalışacağız. Zira Rabbim çalışana verir, yan gelip yatana değil. Şimdi hedef Mart 2019, hedef Kasım 2019... İki önemli seçim var. Buna şimdiden hazırlanacağız." Vatandaşların Suriye'den gelenlere Ensar olduğuna da dikkat çeken Erdoğan, "Bundan sonra da Ensar olma görevini biz Müslümanlara yakışır şekilde yapacaksınız" dedi.



'ASLOLAN BU MİLLETİN GÖNÜLLERİNE YÜRÜMEK'

Birileri, ülkemizi bölmek isteyenlerle beraber yollarda yürüyebilirler. Varsın yürüsünler. Yollar yürümekle aşınmıyor. Biz de diyoruz ki 'Bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmayın. Dayanışmamıza gölge düşürmeyin. Yürümekle bir yere varamayacaksınız. Aslolan bu milletin gönüllerine yürümektir. Biz bu milleti seviyoruz.

