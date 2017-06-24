Siirt ve Hakkari'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, dün Siirt Pervari'deki operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çatışma çıktı. 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada, bir M-16 piyade tüfeği ve 81 fişek, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği ve 165 fişek, bir el telsizi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik topçu atışlarında, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Tatvan'da, 22 Haziran'da icra edilen arazi aramasında, 6 noktada toprağa gömülü bidonlarda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 219 fişek, 20 el bombası, 4 roketatar mühimmatı, 8 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 16 işbirlikçi gözaltına alındı.

Van Erciş'te ise teröristlerce bombalı saldırı eylemlerinde kullanılacağı belirlenen çalıntı plakalı bir araç ele geçirildi.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MUHAMMED BOZARSLAN-30 OPERASYONU

TSK'dan yapılan açıklanmada 8'inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; Bitlis ili Tatvan ilçesi Çavuşlar, Anadere köyleri bölgesinde; 20 Haziran 2017 tarihinde "Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Bozarslan-30 Operasyonu" başlatıldığı hatırlatıldı.

Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi maksadıyla icra edilen operasyon kapsamında yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet HK-33 şarjörü, 219 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 adet anti tank RPG-7 roket mühimmatı, 4 adet RPG-7 roket sevk fişeği, 1 adet anti personel RPG-7 roket mühimmatı, 19 adet el bombası, 8 adet basma düzenekli EYP düzeneği, 6 adet hazırlanmış bant bloğu, 19 adet bantlı mat parçası, 2 adet el telsizi, 1 adet batarya şarj aleti, 37 adet örgütsel Kitap, 1200 metre kablo, 1 adet fotoğraf makinası, 1 adet dürbün ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TERMAL KAMERALARA KARŞI ŞEMSİYE

Operasyonda PKK'lı teröristlerin termal kameralara karşı şemsiye kullandıkları şemsiyeler de ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Dağlıca kesiminde 21 Haziran'da yapılan operasyonda da çok sayıda şemsiye bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Termal kameralara yakalanmamak için farklı yöntem uyguladıklarının anlaşıldığını belirterek şu bilgiyi paylaşmıştı: "PKK, bunu yeni keşfetti ve ilk kez bu olayda kullandı. Teröristler siyah renkli şemsiyeleri açıp önlerini tutuyor ve hafif çömelerek şemsiye arkasına gizlenerek yürüyor. Siyah renkli şemsiyeler vücut ısısını kapattığı için termal kameralar tarafından tespit edilemiyor."

Güvenlik ve istihbarat birimleri yaklaşık 2 ay önce PKK'nın Kuzey Irak'ta toplu şemsiye alımı yaptığını belirledi. Siyah renkte özel yapılan 5 bin şemsiye alan PKK'nın bu şemsiyeleri eyleme katılacak olan teröristlere dağıttığı belirtildi.