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Valilik İ üyelerinin yürüyüşüne izin vermedi

Giriş Tarihi: 24.6.2017 12:02
Valilik LGBTİ üyelerinin yürüyüşüne izin vermedi

İ üyeleri tarafından 25 Haziran 2017 Pazar günü saat 17.00'de Meydanı'nda yapılması planlanan yürüyüşe izin verilmeyeceği belirtildi.

, İ'nin yarın Meydanı'nda yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın organları, internet siteleri ve sosyal medyada LGBTİ üyeleri tarafından yarın saat 17.00'de Taksim Meydanı'nda "" adı altında bir yürüyüşe çağrı yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

USULÜNE UYGUN BAŞVURU YAPILMADIĞI BİLDİRİLD

Taksim Meydanı ve çevresinin valilikçe ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmadığı vurgulanan açıklamada, ayrıca valiliğe 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkında Kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun başvuru yapılmadığı bildirildi. Açıklamada, sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki gösterildiğinin görüldüğü kaydedildi.

VATANDAŞLARIMIZIN VE TURİSTLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN...

Açıklamada, "Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda, düzenlenmek istenen yürüyüşün başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede bulunacak turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek, anılan gün ve öncesi ve sonrasında düzenlenmesine izin verilmeyecektir. Kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizin bu tür çağrılara itibar etmemeleri, güvenlik güçlerinin bu hususta yapacağı çağrı ve uyarılara riayet ederek yardımcı olmaları önem arz etmektedir." denildi.

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Valilik LGBTİ üyelerinin yürüyüşüne izin vermedi
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