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Adil Öksüz 9 adımda böyle kaçırıldı

Giriş Tarihi: 25.6.2017 11:28 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 11:28
Adil Öksüz 9 adımda böyle kaçırıldı

Adil Öksüz Terörle Mücadele'ye götürülürken konvoyun yönü değiştirildi. Kimliğini gösteren mavi dosya savcıdan gizlendi. Üzerinden çıkan flash belleklerse gözaltı tutanağına yazılmadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, FETÖ'cü darbe girişiminin sivil organizatörü Adil Öksüz ve içeriklerinde darbe planlarına ilişkin kilit bilgilerin yer aldığı değerlendirilen dijital aletlerin, 9 adımda nasıl kaçırıldığını gözler önüne serdi. Öksüz'ün salıverilmesinde en kritik nokta ise, hakkındaki bilgilerin yer aldığı mavi renkli şeffaf dosyanın savcılığa verilmemesi oldu. İşte o 9 adım:

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Adil Öksüz 9 adımda böyle kaçırıldı
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