Aybüke öğretmen ve 2 askerin şehit olduğu saldırılara 9 tutuklama

Kozluk İlçesi'nde Şenay Aybüke Yalçın öğretmen ile sonrasında, karakola düzenlenen saldırıda 2 askerin şehit edildiği olayla ilgili Batman Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. 09 Haziran 2017 Cuma günü İlimiz Kozluk İlçe merkezindeki silahlı saldırı sonucu bir öğretmenimiz şehit olmuş ve bir öğretmenimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları tarafından aynı gün Kozluk-Bekirhan Jandarma Karakolu önünde yol kontrol- arama noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu iki uzman çavuşumuz şehit olmuş ve bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

Gerçekleşen saldırının hemen ardından, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından koordineli bir şekilde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan toplam 36 şüpheliden 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Şüphelilerden 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, diğer 24 şahıs adli makamlarca alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmıştır. İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.