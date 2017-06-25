Bayram vurguncularına Antalya polisinden darbe

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların banka kartlarını kopyalayarak dolandıran suç şebekelerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında aralarında yabancı uyruklu bir kadının da bulunduğu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda farklı şehirlerde ATM cihazlarına kart kopyalama düzeneği yerleştirerek vatandaşların kart bilgilerini kopyalayarak ikiz kart oluşturan ve hesaplarından bilgileri dışında para çekim işlemi yaparak haksız kazanç elde eden Y.K., M.A., B.Ö., Ö.T. ve yabancı uyruklu M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 5 adet ATM kart giriş yuvası, çok sayıda elektronik mini kamera düzeneği, üzerinde elektronik devre bulunan 9 adet mini kamera, 2 adet ses kaydı yapan elektronik cihaz, 55 adet pil düzeneği, 18 adet banka kartlarının manyetik şeridini okuyan kristal, üzerinde gizli kamera düzeneği bulunan bir adet kalem ve bir adet gözlük, bu cihazları uzaktan kontrol etmek için kullanılan 12 adet kumanda, ATM kart giriş yuvalarının yapımında kullanılan silikon kalıp, macun ve diğer malzemeler, çok sayıda elektronik düzenek ve kablo, 106 adet manyetik şeritli kart ele geçirildi. Ele geçirilen 106 adet manyetik şeritli kartın 6'sında başkalarına ait kart bilgilerinin bulunduğu anlaşıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın serbest bırakılma kararına yaptığı itiraz da reddetti.



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