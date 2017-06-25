Çavuşoğlu'ndan kritik telefon görüşmeleri!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ve Katar Savunma Bakanı ile ayrı ayrı telefonda görüştü.



Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin el-Cubeyr ve Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, telefon görüşmesinde taraflara itidal çağrısını yineledi.



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