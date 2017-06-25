Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

"BU CAN BU TENDE OLDUKÇA..."

"Önümüze çıkan her sıkıntının bir imtihan olduğunu biliyoruz. Dünya ve ölüm bizim için birer imtihan vesilesidir. Rabbim'den bizlere hep birlikte nice Ramazanlar, nice bayramlar görebilmeyi nasip etmesini istiyorum. Tabii böyle bir günde asıl ve öncelikle anmamız gerekenler şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Çünkü bugün burada bulunuyor olmamızı onlara borçluyuz. Bu can bu tende oldukça beraberiz.

"ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Türkiye bir yandan terör örgütlerinin saldırıları ile diğer yandan diplomatik ayak oyunları ve ekonomik suikastlarla aynı anda mücadele ediyor. Şunu iyi bilsinler. Bu iyi bilinmeli. Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızın yanıbaşında bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye bir çadır devleti değildir. Bunu herkes bilmelidir.

"ÜLKEMİZDE AKAN KANIN HESABINI SİZE ÇIKARACAĞIZ"

Terör örgütüne verdiklieri silahları geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar büyük bir yanılgı içerisinde olduklarını anlayacaklar. terör örgütlerine verilen silahlarla ülkemizdeki dökülen her damla kanın faturasını o silahların asıl sahiplerine çıkaracağız. Ülkemize saldırıp arkanıza sığınan terör örgütüyle yol yürüdüğünüz sürece bizimle bir geleceğiniz olmayacak. Bize zarar veriyor diye bu yılanları besleyenler, damarlarında o yılanların zehri ile uyanacak