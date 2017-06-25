Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayram namazı çıkışı açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şekere bağlı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Şuanda iyi bir konumdayım. Programımıza saat 3'te Haliç Kongre merkezinde bayramlaşma töreniyle devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan ayrıca "Birliğimiz, beraberliğimiz bizim için çok çok önemli. İnşallah dünya barışı, İslam dünyasının dini bayram olarak çok çok önemsediği bu bayramımız, inşallah bir milat olacaktır. Temennimiz, duamız, bununla birlikte alem-i İslam'da yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun istiyoruz. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma, bir bölünme havası estirmek isteyenler var. Temenni ediyorum ki bunlar, Ramazan Bayramı ile birlikte çok daha farklı bir uyanışa vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası açıklama yaptı

KATAR KRİZİ

Erdoğan Katar krizi ile ilgili de bir açıklama yaptı ve "Bir defa konuyla ilgili şu anda Katar'ın 13 maddeye yönelik tavrını, Türkiye olarak biz hem takdir ediyoruz hem benimsiyoruz. Takdir ediyoruz, bir defa bu 13 maddeyle ilgili yaklaşımı biz uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Zira devletler arası hukukta ülkelerin egemenlik haklarına bu denli bir saldırı olamaz. Burada adeta bir devletin egemenlik haklarına saldırı söz konusu ve bir devletin kendi tasarruf alanına girecek kadar bir ileri gidiş söz konusu. Böyle bir şeye kalkıp da onların diliyle bakmak, yaklaşmak bana göre çok çok yanlış. Hele hele Türkiye'nin 2014 itibarıyla savunma iş birliği yapmış olduğu Katar'la attığı bu adıma müdahil olmak çok çok çirkin bir yaklaşım." dedi.

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