FETÖ'nün rahipleri

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 527 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında NATO'nun merkez üssü Belçika'daki FETÖ yapılanması deşifre oldu. Ortaokul yıllarında tanıştığı örgütte 15 Temmuz darbe girişimine kadar görev alan FETÖ imamlarından Mustafa Okutan, Avrupa'dan kendi isteğiyle yurda dönerek örgütün Belçika yapılanmasını savcılıkla paylaştı. Kendi el yazısıyla örgütün Belçika şemasını çizen Okutan, Avrupa'da FETÖ'ye bağlı çalışan çok sayıda derneğin ismini deşifre etti. Soruşturma kapsamında Brüksel imamı yardımcısının aynı zamanda örgütün mahrem yapılanmasından sorumlu olduğu belirlenirken, FETÖ'cü generallere kucak açan NATO'dan sorumlu imamın Brüksel'de görevli Cemil Kurmut isimli imam olduğu tespit edildi.

15 TEMMUZ'U BİLİYORLARDI

2011 yılından beri Belçika'da yaşadığını söyleyen Okutan, 2016'nın ilk aylarında örgütten ayrılmak istediğini ve Türkiye'ye dönmek istediğini ancak beklenmedik bir uyarıyla karşılaştığını aktardı. Adem Yerlikaya isimli bir FETÖ imamının kendisine, "Sen bu yaz Türkiye'ye gitme, ben seni sene içinde sık sık gönderirim" dediğini söyledi. Okutan, bu söylemi darbe girişiminden sonra yorumladığında örgütün tabanından tavanına darbe girişiminden haberdar olduğu kanısına vardığını söyledi.

BELÇİKA'YI 6'YA BÖLDÜLER

FETÖ'nün Belçika'yı 6 bölgeye böldüğünü kaydeden Mustafa Okutan, bu bölgelerin imamlarını ve FETÖ'ye ait kuruluşların listesini de savcılıkla paylaştı. Belçika imamının son dönemde Süleyman Tiftik isimli kişi olduğunu aktaran Okutan, bu şahsın örgütte aynı zamanda 'Batı Avrupa İmamı' olarak görev aldığını söyledi.

VATİKAN'DAN DİPLOMA ALDI

FETÖ'nün Belçika'daki derneklerini de tek tek savcılıkla paylaşan Mustafa Okutan, örgütün 'dinlerarası diyalog' adı altında Vatikan'la ne kadar sıkı ilişki içinde olduğunu ise çarpıcı örneklerle açıkladı. FETÖ'ye ait bir dernekte çalışan Şerafettin Pektaş isimli şahsın Vatikan'da rahiplik eğitimi görerek diploma aldığını belirten Okutan, Suat Nizam isimli bir örgüt imamının ise bir konuşmada 'cemaatin rahipleri de var' şeklinde övündüğünü aktardı.

Sohbet ekibi

Eski FETÖ imamı Mustafa Okutan, ifadesinde şu bilgileri paylaştı: "Belçika'ya ilk geldiğimde. Bana, 'evlerde ABD ve İsrail aleyhtarı kitap bulundurulmayacak' dediler. Tüm öğrenci evleri gezilerek kitaplar toplatıldı. 15 Temmuz sonrası örgütün üst düzey isimleri zaman zaman Belçika'ya gelerek sohbetlere katıldı. Bu isimler Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Kerim Balcı, Harun Tokak, Ahmet Kara, Emre Uslu'dur."

"Belçika'da Ku Leuven (Katolike Universitat Leuven) isimli devlet üniversitesinde Fetullah Gülen'e ait Kültürlerarası Diyalog Platformu (IDP) tarafından 'Gülen Kürsüsü' ismiyle 'Kültürlerarası Araştırma' amaçlı bir kürsü kurulmuştu. Bu kürsünün kurulduğu üniversite Katolik kökenlidir. Gülen Kürsüsü ile amaçlanan, Belçika'da Diyanet'e bağlı camilerdeki din adamlarını 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına ajanlık yaptıkları' şeklinde haberler çıkartarak bu görevlileri Belçika devleti aracılığıyla ülkeden uzaklaştırıp, Gülen Kürsüsü'nden yetiştirilecek din adamlarını Belçika'daki camilere yerleştirmektir."

DİYANET'E OPERASYON

"Gülen örgütü Diyanet'in organize ettiği Uluslararası İlahiyat Programı'na (UİP) Belçika'da yetiştirilmiş lise mezunu örgüt üyelerini gizli bir şekilde dahil ederek, bu programla yetişen cemaat mensuplarını Türkiye kanalıyla Belçika'daki camilere din adamı olarak sokmayı amaçlamıştır. Böylece Belçika'da görev alacak din adamları Türkiye'nin memuru olacak arka planda ise cemaate hizmet edeceklerdi." (Yenişafak)