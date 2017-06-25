FETÖ’nün terfi oyununa son

OHAL kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname ile (KHK), TSK'daki terfilere ilişkin yapılan düzenlemenin, FETÖ'nün sicil oyununu bozmak, özellikle de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın pilot ve terfiler ile ilgili ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olduğu ortaya çıktı. Düzenleme ile terfilerin Sicil Yönetmeliği'ne göre değil, YAŞ Yönetmeliği'ne göre yapılması sağlandı. Buna göre YAŞ Yönetmeliği'ndeki esaslara göre değerlendirme notu verilecek. Yeterlilik notu, yeterlilik tam notunun yüzde 85 ve daha yukarısı olan albay, general ve amirallerden yeterlilik notu en yüksek olandan itibaren kadro ihtiyacı kadar bir üst rütbeye terfi ettirilecek.



FETÖ YOLLARINI KESMİŞTİ

FETÖ'nün, TSK içinde kendi adamlarına yüksek, FETÖ karşıtı subaylara ise kötü sicil notları verdiği belirlendi. Böylece hak etmeyen birçok insanın önü açılırken TSK'nın gelecek vaat eden pek çok ismi de sıkıntı yaşadı. 15 Temmuz sonrası TSK içindeki FETÖ'cüler temizlense de sicillerini bozdukları askerlerin önüne çıkan bu notlar mağduriyet yaratıyor. Bu durum FETÖ'nün en fazla nüfuz ettiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda kendini daha fazla hissettiriyor. Sicil notları nedeniyle buradaki terfilerde sıkıntı yaşanıyor. Belli kadrolara atanacak isim bulunamıyor. Kanun hükmünde kararname ile atama ve yükselmelerde Sicil Yönetmeliği devre dışı bırakılarak hem sicili bozulan askerlerin önü açıldı, hem de söz konusu sıkıntı çözümlenmiş oldu.



BEKLEME SÜRESİ DE KISALIYOR

Düzenlemenin bir başka yönü ise terfi ve yükseltmeler için beklenmesi gereken belirli sürelerin dikkate alınmaması olacak. 2016 yılı YAŞ kararlarında bu belli ölçüde uygulanmış, tümgeneral olması gerekirken, sicili olumsuz işlendiği için tuğgenerallikle bekletilen bazı isimlerin 2016'da terfisi verilmişti. Bu uygulamanın bu YAŞ'ta da uygulanacağı, ihtiyaç olan yerler için gerekli sürelerin beklenmeden terfi yapılacağı belirtiliyor.

Bugün neler oldu? (25.06.2017)