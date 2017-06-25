Orgeneral Akar bayrama Siirt'te girdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin "Bu mücadele devam edecek, inşallah her taraf tertemiz olacak." dedi.

Geceyi Siirt'te geçiren Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ile Tillo ilçesindeki Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

Camiden ayrılırken vatandaşlarla bayramlaşan ve çocuklara harçlık veren Akar, ilçe sakinlerinin ikram ettiği geleneksel bayram yemeğini yedi.

Daha sonra İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah'ın türbesi ile müzesini ziyaret eden Akar, burada yetkililerden bilgi aldı.