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'dan 'nin adalet yürüyüşüne destek!

Giriş Tarihi: 25.6.2017 10:54 Güncelleme Tarihi: 25.6.2017 11:18
PKK'dan CHP'nin adalet yürüyüşüne destek!

Terör örgütü 'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, FETÖ'nün MİT Tırları ihanetiyle ilgili tutuklanan 'li Enis Berberoğlu için başlatılan Adalet Yürüyüşü'nün doğru bir adım olduğunu savundu.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüme kararı aldı.

"ADALET YÜRÜYÜŞÜ DOĞRU BİR ADIM"

Ramazan Bayramı'nda da yürüyüşüne ara vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na farklı cephelerden destek gelmeye başladı. Terör örgütü 'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, Adalet Yürüyüşü'nün doğru bir adım olduğunu ifade etti.

Terör örgütü elebaşı olumlu bulduğu yürüyüşü takdir edip desteklemekle kalmadı. Karasu Kılıçdaroğlu'na bundan sonrası için de neler yapması gerektiğini söyledi. İşte o açıklamalar

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PKK'dan CHP'nin adalet yürüyüşüne destek!
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