Tuzaklara cevabımızı bizzat sahada vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı olarak yayımlanan mesajda "Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet yolunda yürüttüğümüz bu mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur. Milletimizin ve güvenlik güçlerimizin bu konuda ortaya koydukları kararlı irade, bizim en büyük güven ve heyecan kaynağımızdır. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterdiği güçlü direniş, devletiyle el ele vermiş milletimizin eseridir" ifadeleri yer aldı. Ekonomik, siyasi, bölgesel gelişmelere dikkat çekilen mesajda şöyle dendi:



Ekonomide, kriz tellallarının çıkardıkları tüm gürültüye ve aleyhteki çabalara rağmen, çarklar giderek daha hızlı bir şekilde dönmeye başladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 5'lik büyüme oranı, ihracatta ilk 5 ayda yaşanan yüzde 8,9'luk artış, işsizlikte görülen 1 puanlık düşüş ve diğer gelişmeler, hepimize ümit verdi, moral verdi.



Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için kurulan tezgâhlar birer birer çökerken, her krizin ardından önümüze yeni fırsatlar çıktığına şahit oluyoruz. 15 Temmuz'da istiklaline ve istikbaline pranga vurulmak istenen Türkiye'nin, 1 yıl geçmeden, her bakımdan eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor olması, bunun en somut ifadesidir.



Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız. Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır. Üzerinde yaşadığımız bu toprakları ecdadımız, kanlarıyla yoğurarak bizlere vatan haline getirmiştir. Bize düşen, kendimizden sonraki nesillere, güçlü, müreffeh, istikrarlı, huzur ve güven içinde bir ülke bırakmaktır. Bunun için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.



Sizlerden, bayram tatilindeki yolculuklarınızda, trafik kurallarına riayet etmenizi; uykusuz araç kullanmaktan ve aşırı hızdan kaçınmanızı özellikle rica ediyorum. Bayram sevincimizi, lütfen acılarla gölgelemeyelim.

Bugün neler oldu? (25.06.2017)