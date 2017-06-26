‘Aybükem beni niye bıraktın!’

Batman'ın Kozluk ilçesinde yaşanan terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın yakınları, bayramın ilk günü torunlarının mezarını ziyaret edip gözyaşı döktü. Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan mezarın başında dua eden amca Ertuğrul Yalçın, dede Rıza Yalçın ve babaanne Şenay Yalçın, gözyaşlarına boğuldu. İlk kez Aybüke öğretmensiz bayramı karşılayan Yalçın ailesinde hüzün hâkimdi.



MEZARINA ZİYARETÇİ AKINI

Türk bayraklarıyla donatılan şehit torununun mezarı başından bir an olsun ayrılmayan babaanne Şenay Yalçın, "Ben geldim de niye kalkmıyorsun yavrum. Babaannene niye böyle yapıyorsun yavrum. Boynumu bükük beni öksüz bıraktın yavrum. Dünya bir yana sen bir yana yavrum. Aybükem yavrum beni niye bıraktın" diye gözyaşı döktü. Acılı aileyi mezarlıkta bulunan vatandaşlar teselli etti. Aynı zamanda izci olan şehit öğretmenin mezar taşında ise izci flaması olduğu görüldü. Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarı ziyaretçi akınına uğruyor. 7'den 70'e birçok kişi, mezarı ziyaret ederek dua ediyor.