Başbakan Erzurum'da halka seslendi

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;



- Ramazan Bayramı ülkemiz için islam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.



- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim.



- Erzurum tarih boyunca vatan hainlerine işgalcilere göz açtırmamıştır.



- Vatanın birliği için yıllardır bölücü terör örgütüne karşı amansız mücadele veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle şükranla anıyorum.



- Erzurum Mülk-ü İslam'ın kilidi olduğu sürece al bayrağımız dinmeyecektir.



- Hatay'da canlı bomba eylemi yapmaya çalışan 5 terörist ele geçirildi, terör örgütleri mübarek günde de boş durmadı, mutlu günümüzü yaslı güne çevirmek için gayret etti. Birliğimizi beraberliğimizi kimsa bozamaz. Kimsenin bu birliğe beraberliğe halel getirmesine müsaade etmeyiz.



- Kardeşliğimizden taviz vermezsek hiçkimse bize bir şey yapamaz.

Başbakan: "Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeçmeli"

- Ana muhalefet partisi de yürüyormuş. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç, FETÖ'cülerle yürümek çıkmaz sokaktır.- Sayın Kılıçdaroğu, bölücülerin FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli değildir.- Milletten icazet almadan hiçbir yola çıkmadıki biz yollara millet için çıkarız.Bayramda dargınlık olmaz. Kucaklaşalım sevelim sevilelim.Bir de yollarda bayram sevincimiz acıya dönüşmesin. Herkese mutlu bir bayram diliyorum.