Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Başbakan 'da halka seslendi

Giriş Tarihi: 26.6.2017 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 14:07
Başbakan Erzurum'da halka seslendi

Başbakan Binali Yıldırım 'da önemli açıklamalarda bulundu. 'ın konuşmada gündeminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başbakan, "Ana muhalefet partisi de yürüyormuş. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç, FETÖ'cülerle yürümek çıkmaz sokaktır. Sayın Kılıçdaroğu, bölücülerin FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli değildir. Milletten icazet almadan hiçbir yola çıkmadıki biz yollara millet için çıkarız" ifadelerini kullandı.

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

- Ramazan Bayramı ülkemiz için islam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim.

- tarih boyunca vatan hainlerine işgalcilere göz açtırmamıştır.

- Vatanın birliği için yıllardır bölücü terör örgütüne karşı amansız mücadele veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle şükranla anıyorum.

- Erzurum Mülk-ü İslam'ın kilidi olduğu sürece al bayrağımız dinmeyecektir.

- Hatay'da canlı bomba eylemi yapmaya çalışan 5 terörist ele geçirildi, terör örgütleri mübarek günde de boş durmadı, mutlu günümüzü yaslı güne çevirmek için gayret etti. Birliğimizi beraberliğimizi kimsa bozamaz. Kimsenin bu birliğe beraberliğe halel getirmesine müsaade etmeyiz.

- Kardeşliğimizden taviz vermezsek hiçkimse bize bir şey yapamaz.

Başbakan: "Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeçmeli"

KILIÇDAROĞLU BU SEVDADAN VAZGEÇMELİ

- Ana muhalefet partisi de yürüyormuş. Kılıçdaroğlu bu sevdadan vazgeç, FETÖ'cülerle yürümek çıkmaz sokaktır.

- Sayın Kılıçdaroğu, bölücülerin FETÖ'cülerin ayakta alkışladığı yürüyüş milli değildir.

- Milletten icazet almadan hiçbir yola çıkmadıki biz yollara millet için çıkarız.

BAYRAMDA KÜSLÜK OLMAZ

Bayramda dargınlık olmaz. Kucaklaşalım sevelim sevilelim.

Bir de yollarda bayram sevincimiz acıya dönüşmesin. Herkese mutlu bir bayram diliyorum.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başbakan Erzurum'da halka seslendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz