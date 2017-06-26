Başbakan Erzurum'da halka seslendi

İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;
- Ramazan Bayramı ülkemiz için islam alemi için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.
- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını getirdim.
- Erzurum tarih boyunca vatan hainlerine işgalcilere göz açtırmamıştır.
- Vatanın birliği için yıllardır bölücü terör örgütüne karşı amansız mücadele veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizi de rahmetle şükranla anıyorum.
- Erzurum Mülk-ü İslam'ın kilidi olduğu sürece al bayrağımız dinmeyecektir.
- Hatay'da canlı bomba eylemi yapmaya çalışan 5 terörist ele geçirildi, terör örgütleri mübarek günde de boş durmadı, mutlu günümüzü yaslı güne çevirmek için gayret etti. Birliğimizi beraberliğimizi kimsa bozamaz. Kimsenin bu birliğe beraberliğe halel getirmesine müsaade etmeyiz.
- Kardeşliğimizden taviz vermezsek hiçkimse bize bir şey yapamaz.
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