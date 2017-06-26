Başbakan Yıldırım: Bayramdan dönecek olanlar! Lütfen...

"Sevginin, paylaşmanın, kardeşliğin arttığı bugünleri en iyi şekilde değerlendirmek, her günümüzü bayram yapmak zorundayız. 16 Nisan'da yapılan referandumun kabul edilmesinin ardından milletin bize yüklediği sorumluluk daha da artmıştır. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdük. 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Bölgedeki ateş çemberine rağmen Türkiye büyümeye devam ediyor. Moral bozukluğu bitti. Yarınımız bugünden daha iyi olacak. Darbeler kumpaslar dönemi tarihe gömüldü. Şimdi sıra 2019 seçimlerinde. Durmak yok yola devam. Bizim yolumuz FETÖ'cülerin, bölücülerin yolu değil. Milletin yoludur. Biz milletle yürür, milletle beraber gideriz.

İSTİRHAM EDİYORUM

Bayram süresince maalesef sıla-i rahim yapmaya gidenler trafik kazalarında vatandaşlarımızı kaybettik. Şimdi dönüşler başlıyor. İstirham ediyorum. Lütfen yorgun uykusuz yola çıkmayın. Acele etmeyin. Yolların kralı değil kuralı vardır. Acı yaşamanız, yakınlarınızı üzmenizi istemiyoruz. Onun için dikkatli yolculuk yapalım. Yollar çok güzel, müsait diye aşırı hız yapmayalım."