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MHP lideri Devlet Bahçeli'den çıkışı

Giriş Tarihi: 26.6.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 14:57
MHP lideri Devlet Bahçeli'den OHAL çıkışı

MHP lideri Devlet Bahçeli partililerle bayramlaşma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "'i eleştirenler vahşetine sahip çıkıyor" dedi.

Terör örgütü PKK çukur kazmak suretiyle orada birçok askerimizi ve polisimizi şehit etmiştir. Güvenlik güçlerimiz teröristleri temizlemiştir. Bir de alçak darbe girişimi olmuştur. FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele hiç durmadan ilerlemelidir.

15 Temmuz vahşice bir olay yaşanmıştır. 241 vatan evladı şehit olmuştur. 2 bin gazimiz vardır.

devam etmelidir. OHAL kararlaları devam etmelidir. OHAL kalksın diyenler 15 Temmuz darbe girişiminin yanında olanlardır. OHAL'i eleştirenler 15 Temmuz vahşetine sahip çıkıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den OHAL çıkışı

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MHP lideri Devlet Bahçeli'den OHAL çıkışı
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