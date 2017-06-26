Terör örgütü PKK çukur kazmak suretiyle orada birçok askerimizi ve polisimizi şehit etmiştir. Güvenlik güçlerimiz teröristleri temizlemiştir. Bir de 15 Temmuz alçak darbe girişimi olmuştur. FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele hiç durmadan ilerlemelidir.

15 Temmuz vahşice bir olay yaşanmıştır. 241 vatan evladı şehit olmuştur. 2 bin gazimiz vardır.

OHAL devam etmelidir. OHAL kararlaları devam etmelidir. OHAL kalksın diyenler 15 Temmuz darbe girişiminin yanında olanlardır. OHAL'i eleştirenler 15 Temmuz vahşetine sahip çıkıyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den OHAL çıkışı