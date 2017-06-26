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Elazığ'da çatışma

DHA

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Giriş Tarihi: 26.6.2017 10:44 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 11:13
Elazığ'da çatışma

Elazığ'ın Karakoçan İlçesi ile Bingöl il sınırı arasındaki kırsal alanda operasyon yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yeşilbelen Köyü ile Bingöl il sınırı arasında operasyon yürüten güvenlik güçleri, dün gece pusu kuran teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, açılan ilk ateşle birlikte 2 asker yaralandı. Yaralı 2 asker, daha yakın olan Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralılardan durumu ağır olan 1 asker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisi ise devam ediyor. Çatışmanın olduğu Yeşilbelen Köyü kırsal kesimire takviye birlikler gönderilirken, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon sürdürülüyor.

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Elazığ'da çatışma
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