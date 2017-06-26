Faturayı o silahların sahibine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:Türkiye, bir yandan terör örgütlerinin hain saldırılarıyla, diğer yandan diplomatik ayak oyunlarıyla, öte yandan ekonomik suikastlarla aynı anda mücadele ediyor.Maalesef müttefik dediğimiz, dost bildiğimiz ülkeler, Türkiye'nin bütünlüğüne göz dikmiş terör örgütleriyle iş birliği yapmakta sakınca görmüyorlar. Bu terör örgütüne verilen silahları daha sonra geri alacaklarını söyleyerek Türkiye'yi kandırdıklarını sananlar, hayati bir yanlış yaptıklarını eninde sonunda anlayacaklar ama onlar için iş işten geçmiş olacak. Biz o silahlarla dökülen her damla kanın faturasını o silahların asıl sahiplerine çıkaracağız. Suriye'nin kuzeyinde, sınırlarımızda bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.Fırat Kalkanı'nda Mehmetçik elinden geleni ÖSO'yla yaptıysa, bundan sonra da aynı şeyi yapacaktır. Asla taviz yok. Zira Türkiye bir çadır devleti değildir, bunu herkes bilmelidir. Bir taraftan NATO'da beraber olacaksınız, öbür tarafta terör örgütleriyle beraber hareket edeceksiniz, bu nasıl iştir?Terör örgütlerinin mensuplarına gösterilen bu derin muhabbetin, aşırı korumacılığın yol açacağı felaketleri görmezden gelenleri bir an önce akıllarını başlarına almaya çağırıyoruz. Türkiye, tarihi birikiminden, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle bu musibetlerin hepsinin bir şekilde üstesinden gelir. Buna karşılık sırf bize zarar veriyor diye bu yılanları koyunlarında besleyenlerin damarlarında o yılanların zehriyle uyanacakları günler çok yakındır.Bu ülkeyi, bu ümmeti parçalayanlara bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Nerede bildiğiniz, bulduğunuz bir FETÖ mensubu varsa bize bildireceksiniz. Bildirmiyorsanız, sorumlusunuz.Erdoğan, Suriye'den ve Irak'tan ülkeye yönelik terör saldırılarına, kendi topraklarımızda değil, bizatihi kaynağında müdahale edileceğini söyledi. Erdoğan, "Meşru müdafaa hakkımızı, devletimizin bekâsı için atacağımız adımları engellemek isteyenlere mesajım şudur; Suriye'de seçtiğiniz terör örgütüyle nasıl bir geleceğiniz olur bilmiyorum ama bizimle bir geleceğiniz olmayacağını da çok iyi bilmelisiniz.Erdoğan bayram namazı için geldiği Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde dün kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. İlk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Cami çıkışı ilk açıklamasını yapan Erdoğan, şekere dayalı tansiyon dengesizliği geçirdiğini belirtti. Erdoğan, "Hamdolsun kısa sürede toparlandım. Şu anda iyi bir konumdayım" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan "İslam dünyasının çok çok önemsediği bu bayramımız, inşallah dünya barışı için bir milat olacaktır. Temennimiz, âlem-i İslam'da yeni bir dönemin başlangıcına vesile olsun. Zira tüm İslam dünyasında adeta bir parçalanma havası estirmek isteyenler var. Ramazan Bayramı çok daha farklı bir uyanışa vesile olacaktır" dedi.