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AA

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Giriş Tarihi: 26.6.2017 20:47 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 20:49
Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit!

'nin ilçesindeki nda bir askerin düştüğü bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçesi Tekeli-Gedik Tepe ve İran sınırına yakın 2867 rakımlı tepeye, Irak'ın kuzeyinden havan ve doçka silahlı taciz ateşi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu i fadelere yer verildi:

"Yapılan havan toplu saldırıda bir havan topunun 2867 rakımlı tepede mevzi içerisine düşmesiyle bir askeri personel olmuştur. İHA'lar bölgeye sevk edilmiş, bölge yoğun topçu ateşi ile ateş altına alınarak geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit!
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