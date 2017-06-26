Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'in kuklalarından geldi!

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Anzele Parkı'na HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve Felaknas Uca ile birlikte gelen Kemalbay, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşünü parti olarak desteklediklerini ifade eden Kemalbay, yakın bir zamanda bu desteği somut olarak sunacaklarını söyledi.



HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın sözde adalet yürüyüşüne desteğini açıklaması CHP-Kandil ittifakını da bir kez daha gözler önüne serdi.