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'na destek Kandil'in kuklalarından geldi!

Giriş Tarihi: 26.6.2017 21:52 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 22:07
Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'in kuklalarından geldi!

Eş Genel Başkanı , Diyarbakır'da katıldığı bayramlaşma programında CHP Genel Başkanı Kemal 'nun sürdürdüğü ne önümüzdeki günlerde somut olarak destek vereceklerini söyledi.

Eş Genel Başkanı , Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Anzele Parkı'na HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve Felaknas Uca ile birlikte gelen Kemalbay, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal 'nun başlattığı sözde nü parti olarak desteklediklerini ifade eden Kemalbay, yakın bir zamanda bu desteği somut olarak sunacaklarını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay'ın sözde adalet yürüyüşüne desteğini açıklaması CHP-Kandil ittifakını da bir kez daha gözler önüne serdi.

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Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'in kuklalarından geldi!
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