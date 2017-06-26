Kozmik oda savcısı 'GAYBUBET' evlerinde saklanmış

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz'ün, eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hazırladığı iddianamede, "gaybubet birimi"nin ne olduğu ve nasıl çalıştığına yönelik bilgiler de verildi.

İddianameye göre, FETÖ, üyeleri arasında bulunan yargı mensupları hakkında 15 Temmuz 2016'dan önce soruşturmalar başlamasına müteakiben bu kişileri, tutuklama gibi haklarında uygulanacak koruma tedbirlerinden kaçırmak amacıyla Türk Dil Kurumu sözlüğünde kelime anlamı "göz önünde bulunmama" anlamına gelen "gaybubet" ismini verdikleri bir birim oluşturdu.

Bu birimde görev yapan FETÖ mensubu hakim ve savcılardan sorumlu sözde sivil imamlar ve "abiler", örgüt mensuplarının saklanmasından sorumlu oldukları gibi bu kişilerin savunmalarını hazırlayan örgüt tarafından oluşturulan kurul ile irtibatlarını gerçekleştirip, haklarındaki hukuki süreçle ilgili ortak savunma hazırlamalarını sağladı.

Birimin sorumluları olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma yürütülen örgüt içerisinde yargı mensuplarından sorumlu sivil imam olarak nitelendirilen Levent Özgüzel ile o dönem Yargıtay Tetkik Hakimi olan Ali Çetin'in yer aldığı tespit edildi.

KOZMİK ODA SAVCISI DA BU EVLERDE SAKLANDI

Kamuoyunda "kozmik oda soruşturması" olarak bilinen, o dönemde soruşturmayı yürüten eski Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili, soruşturmaya ilişkin kararlar veren eski hakim Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük ile 15 Temmuz 2016'dan önce hakkında FETÖ/PDY mensubu olması nedeniyle soruşturma yürütülen yargı mensuplarının da Levent Özgüzel ve Ali Çetin tarafından örgütün belirlediği yerlerde, "gaybubet evlerinde" saklanmalarının sağlandığı belirlendi.